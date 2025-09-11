Польша отправит своих военных в Украину учиться сбивать дроны – СМИ
Четверг, 11 сентября 2025, 18:38
Агентство Reuters сообщило, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Агентство напоминает, что Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.
На следующий день собеседник агентства заявил, что представители польской армии посетят Украину, чтобы под руководством местных инструкторов научиться технике сбивания дронов.
Предыстория:
- В Германии заявили о готовности усилить свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.
- Польша также ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью.
