Німеччина збирається посилити присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 18:58
Німеччина збирається посилити присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі
фото: getty images

В уряді Німеччини 11 вересня заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.

Представник уряду Німеччини заявив, що його країна посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на цей інцидент. "Окрім наявних зобов’язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд розширить і посилить авіаційне патрулювання над Польщею", – сказав він.

Він додав, що Берлін також активізує підтримку України та працюватиме в межах ЄС над швидким ухваленням 19-го пакета санкцій проти Росії.

