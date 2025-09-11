Німеччина збирається посилити присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі

В уряді Німеччини 11 вересня заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.

Реклама:

Представник уряду Німеччини заявив, що його країна посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на цей інцидент. "Окрім наявних зобов’язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд розширить і посилить авіаційне патрулювання над Польщею", – сказав він.

Він додав, що Берлін також активізує підтримку України та працюватиме в межах ЄС над швидким ухваленням 19-го пакета санкцій проти Росії.

Що було раніше:

614РЕКЛАМА:

Польща обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю.

Латвія після подій у Польщі тимчасово закрила повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу