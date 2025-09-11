Германия собирается усилить присутствие на восточной границе НАТО после дронов РФ в Польше

В правительстве Германии 11 сентября заявили о готовности усилить свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БпЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.

Представитель правительства Германии заявил, что его страна усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на этот инцидент. "Помимо существующих обязательств в Балтийском регионе и Польше, правительство расширит и усилит авиационное патрулирование над Польшей", - сказал он.

Он добавил, что Берлин также активизирует поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над быстрым принятием 19-го пакета санкций против России.

Что предшествовало:

Польша ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью.

Латвия после событий в Польше временно закрыла воздушное пространство вдоль границы с Россией и Беларусью.

