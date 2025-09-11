У Польщі після атаки дронів РФ вказали Трампу, що Путін насміхається з нього

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю американському PBS висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп врешті зрозуміє безперспективність спроб "по-доброму домовитись" з правителем Росії Володимиром Путіним та змінить підхід.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на PBS

Пряма мова Сікорського: "Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО.

Тож я сподіваюся, що наприкінці цього процесу ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб президент Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів".

Деталі: Сікорський продовжив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", сказав він.

Також в інтерв’ю він сказав, що Польщі після інциденту 10 вересня потрібно подбати про багаторівневу систему ППО, на основі досвіду України, щоб ефективно протидіяти російським безпілотникам у разі нових випадків.

Що було раніше:

Президент Польщі Кароль Навроцький напередодні розповів, що поговорив з американським візаві Дональдом Трампом про безпрецедентне порушення повітряного простору країни.

У канцелярії президента Польщі кажуть, що Трамп у розмові обіцяв збільшення військової присутності США.

