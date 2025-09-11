Все разделы
В Польше после атаки дронов РФ указали Трампу, что Путин насмехается над ним

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 19:27
В Польше после атаки дронов РФ указали Трампу, что Путин насмехается над ним
Радослав Сикорский, фото: getty images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью американскому PBS выразил надежду, что президент США Дональд Трамп наконец поймет бесперспективность попыток "по-доброму договориться" с правителем России Владимиром Путиным и изменит подход.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на PBS

Прямая речь Сикорского: "Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только все больше и больше беспилотников – сначала против Украины, а теперь и против НАТО.

Поэтому я надеюсь, что в конце этого процесса мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы президент Путин осознал, что его экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов".

Детали: Сикорский продолжил, что Польша уважает попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем и, конечно, хотела бы скорейшего мира для Украины.

"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", – сказал он.

Также в интервью он сказал, что Польше после инцидента 10 сентября нужно позаботиться о многоуровневой системе ПВО, на основе опыта Украины, чтобы эффективно противодействовать российским беспилотникам в случае повторных провокаций.

Что предшествовало:

Читайте также Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу

ПольшаТрампПутинбеспилотники
