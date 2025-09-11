Усі розділи
МЗС Чехії викликало російського посла через дронову "провокацію" Кремля у Польщі

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 20:00
МЗС Чехії викликало російського посла через дронову провокацію Кремля у Польщі
фото: getty images

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у четвер викликав російського посла Александра Змеєвського у звʼязку з порушенням повітряного простору Польщі напередодні. Змєєвський прибув до МЗС Чехії приблизно о пів на п'яту пополудні і поїхав приблизно через 15 хвилин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Пряма мова Ліпавського: "Я вирішив викликати російського посла. Російські дрони в Польщі є чистою провокацією Кремля. Чехія твердо підтримує Польщу. Ми будемо захищати територію Альянсу".

Деталі: Речник чеського МЗС Деніел Дрейк відмовився уточнювати, що саме було предметом виклику посла Росії на килим. Однак відомство сказало, що НАТО не буде терпіти російських провокацій і готовий захищати свою територію.

Крім Чехії, керівників російських посольств також викликали Іспанія та Нідерланди.

Нагадаємо: Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.

ЧехіяРосіяПольщабезпілотники
