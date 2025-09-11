Все разделы
МИД Чехии вызвал российского посла из-за дронной "провокации" Кремля в Польше

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 20:00
МИД Чехии вызвал российского посла из-за дронной провокации Кремля в Польше
фото: getty images

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в четверг вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с нарушением воздушного пространства Польши накануне. Змеевский прибыл в МИД Чехии примерно в половине пятого дня и уехал примерно через 15 минут.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Прямая речь Липавского: "Я решил вызвать российского посла. Российские дроны в Польше являются чистой провокацией Кремля. Чехия твердо поддерживает Польшу. Мы будем защищать территорию Альянса".

Детали: Спикер чешского МИД Даниэль Дрейк отказался уточнять, что именно было предметом вызова посла России на ковер. Однако ведомство заявило, что НАТО не будет терпеть российские провокации и готово защищать свою территорию.

Кроме Чехии, руководителей российских посольств также вызвали Испания и Нидерланды.

Напомним: Польша после событий ночи 10 сентября ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью. На данный момент в разных регионах страны нашли обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков дронов, которые пересекли границу.

ЧехияРосcияПольшабеспилотники
