Зеленський зустрівся із Келлогом: обговорили гарантії безпеки і тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський 11 вересня зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

Джерело: Зеленський у Telegram, "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США".

Деталі: Також сторони предметно обговорили тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити війну. "Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", - зазначив Зеленський.

"Обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти", - повідомив Зеленський.

"Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", - сказав Зеленський.

