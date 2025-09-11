Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся із Келлогом: обговорили гарантії безпеки і тиск на Росію

Станіслав Погорілов, Олег ПавлюкЧетвер, 11 вересня 2025, 21:05
Зеленський зустрівся із Келлогом: обговорили гарантії безпеки і тиск на Росію
Володимир Зеленський, Кіт Келлог, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 11 вересня зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

Джерело: Зеленський у Telegram, "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США".

Реклама:

Деталі: Також сторони предметно обговорили тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити війну. "Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", - зазначив Зеленський.

"Обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти", - повідомив Зеленський. 

"Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", - сказав Зеленський.

614РЕКЛАМА:

Що було раніше:

  • Кіт Келлог прибув до української столиці у четвер. Водночас наразі не відомо, скільки днів тривати його візит до України.
  • Візит спецпредставника Трампа відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці.
  • Напередодні ЗМІ писали, що падіння російських безпілотників на території Польщі застало Келлога в дорозі до цієї країни.
  • Востаннє Келлог відвідував Україну наприкінці серпня. Тоді він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

СШАЗеленськийгарантії безпекиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Вирок Труханову читатимуть кілька днів: щойно суд почав, його "замінували"
Ставка на свинарство
Німеччина збирається посилити присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі
У Польщі після атаки дронів РФ вказали Трампу, що Путін насміхається з нього
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: