Зеленский встретился с Келлогом: обсудили гарантии безопасности и давление на Россию
Президент Владимир Зеленский 11 сентября встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в Киев.
Источник: Зеленский в Telegram, "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Говорили о различных векторах сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке "патриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США".
Детали: Также стороны предметно обсудили давление на россиян и то, что можно сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить войну. "Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - отметил Зеленский.
"Обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети", - сообщил Зеленский.
"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - сказал Зеленский.
Что предшествовало:
- Кит Келлог прибыл в украинскую столицу в четверг. В то же время пока неизвестно, сколько дней продлится его визит в Украину.
- Визит спецпредставителя Трампа происходит на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице.
- Накануне СМИ писали, что падение российских беспилотников на территории Польши застало Келлога в пути в эту страну.
- Последний раз Келлог посещал Украину в конце августа. Тогда он заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.