Зеленский встретился с Келлогом: обсудили гарантии безопасности и давление на Россию

Станислав Погорилов, Олег ПавлюкЧетверг, 11 сентября 2025, 21:05
Зеленский встретился с Келлогом: обсудили гарантии безопасности и давление на Россию
Владимир Зеленский, Кит Келлг фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 11 сентября встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в Киев.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Говорили о различных векторах сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке "патриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США".

Детали: Также стороны предметно обсудили давление на россиян и то, что можно сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить войну. "Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - отметил Зеленский. 

"Обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети", - сообщил Зеленский. 

"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - сказал Зеленский.

Что предшествовало:

  • Кит Келлог прибыл в украинскую столицу в четверг. В то же время пока неизвестно, сколько дней продлится его визит в Украину.
  • Визит спецпредставителя Трампа происходит на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице.
  • Накануне СМИ писали, что падение российских беспилотников на территории Польши застало Келлога в пути в эту страну.
  • Последний раз Келлог посещал Украину в конце августа. Тогда он заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

СШАЗеленскийгарантии безопасностироссийско-украинская война
Приговор Труханову будут читать несколько дней: только суд начал, его "заминировали"
Ставка на свиноводство
Германия собирается усилить присутствие на восточной границе НАТО после дронов РФ в Польше
В Польше после атаки дронов РФ указали Трампу, что Путин насмехается над ним
