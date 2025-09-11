Зеленский встретился с Келлогом: обсудили гарантии безопасности и давление на Россию

Президент Владимир Зеленский 11 сентября встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в Киев.

Источник: Зеленский в Telegram, "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Говорили о различных векторах сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке "патриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США".

Детали: Также стороны предметно обсудили давление на россиян и то, что можно сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить войну. "Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - отметил Зеленский.

"Обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети", - сообщил Зеленский.

"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - сказал Зеленский.

