В російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів

У ніч на 12 вересня в РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Смоленську та біля Москви.

Джерело: губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін та очевидці в Telegram, BAZA, "РИА Новости"

Деталі: При цьому на відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл".

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін заявив про атаку БПЛА: "В даний час працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ".

У небі російського Смоленська видно спалахи. Очевидці також окублікували кадри вибухів та пожежі.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив нібито російська ППО знищила 7 безпілотників, що летіли на Москву. Він додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

на відео присутня ненормативна лексика*