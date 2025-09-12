Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 вересня 2025, 01:56
В російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
скриншот із відео вибухів

У ніч на 12 вересня в РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Смоленську та біля Москви.

Джерело: губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін та очевидці в Telegram, BAZA, "РИА Новости"

Деталі: При цьому на відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл". 

Реклама:

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін заявив про атаку БПЛА: "В даний час працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ".

У небі російського Смоленська видно спалахи. Очевидці також окублікували кадри вибухів та пожежі. 

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив нібито російська ППО знищила 7 безпілотників, що летіли на Москву. Він додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

614РЕКЛАМА:

на відео присутня ненормативна лексика* 

Росіябезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
Усі новини...
Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ
Польща закрила кордон із Білоруссю
В РФ заявили, що в нафтоналивному порту "Приморськ" горіло судно через атаку безпілотників
Росіяни вдарили по Сумах: загинув чоловік, вирувала пожежа
Останні новини
12:22
Збірна України без шансів поступилась Бельгії на старті чемпіонату світу з волейболу
12:12
Рубіо пояснив, чому їде до Ізраїлю на тлі напруженості через удар по Катару
12:08
опитуванняУ Німеччині зростає побоювання громадян щодо нападу Росії на країну НАТО
11:49
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
11:47
95-річний американець став найстаршою людиною, яка побувала на Північному полюсі
11:37
"Птахи Мадяра" збили російський БПЛА "Оріон" вартістю понад $5 млн
11:35
У США хочуть зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення
11:22
Литовські прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі її навчань з РФ
10:59
Показав мистецтво боксу: Кроуфорд декласував Альвареса в головному бою року
10:58
У Литві піднімали винищувачі НАТО через російські літаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: