В российском Смоленске громкие взрывы: очевидцы публикуют кадры атаки дронов

В ночь на 12 сентября в РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске и под Москвой.

Источник: губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин и очевидцы в Telegram, BAZA, "РИА Новости"

Детали: При этом на видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты российской нефтяной компании "Лукойл".

Губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин заявил об атаке БПЛА: "В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ".

В небе российского Смоленска видны вспышки. Очевидцы также опубликовали кадры взрывов и пожара.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО уничтожила 7 беспилотников, летевших на Москву. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

