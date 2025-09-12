Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару визнали винним у підготовці державного перевороту в 2022 році і засудили до понад 27 років ув'язнення.

Джерело: CNN

Деталі: Четверо з п'яти суддів колегії Верховного суду Бразилії проголосували за те, щоб визнати Болсонару винним за всіма п'ятьма пунктами обвинувачення у цій знаковій справі і засудити його до 27 років і трьох місяців ув'язнення.

Реклама:

Болсонару визнали винним у підготовці державного перевороту, участі у збройній злочинній організації, спробі насильницького скасування демократичного ладу Бразилії, вчиненні насильницьких дій проти державних установ та пошкодженні державного майна під час штурму урядових будівель його прихильниками 8 січня 2023 року.

Частиною плану перевороту, за твердженням прокурорів, був план потенційного використання вибухівки, військової зброї або отрути для вбивства лівого президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, його віце-президента Жералдо Алкміна та судді Верховного суду Александре де Мораеса.

70-річний Болсонару та інші підсудні заперечували свою провину. Адвокати ще можуть подати апеляцію.

614РЕКЛАМА:

Передісторія: