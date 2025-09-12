Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке государственного переворота в 2022 году и приговорен к более чем 27 годам тюремного заключения.
Источник: CNN
Детали: Четверо из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пяти пунктам обвинения в этом знаковом деле и приговорить его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.
Болсонару признали виновным в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственной отмены демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.
Частью плана переворота, по утверждению прокуроров, был план потенциального использования взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, его вице-президента Жералдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса.
70-летний Болсонару и другие подсудимые отрицали свою вину. Адвокаты еще могут подать апелляцию.
Предыстория:
- Болсонару обвиняют в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократии и верховенства права, а также в создании преступной организации.
- Федеральная полиция Бразилии представила Верховному суду 884-страничный отчет с доказательствами того, что Болсонару принимал непосредственное участие в подготовке государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, которые он проиграл.