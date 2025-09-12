Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке государственного переворота в 2022 году и приговорен к более чем 27 годам тюремного заключения.

Источник: CNN

Детали: Четверо из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пяти пунктам обвинения в этом знаковом деле и приговорить его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

Реклама:

Болсонару признали виновным в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственной отмены демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

Частью плана переворота, по утверждению прокуроров, был план потенциального использования взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, его вице-президента Жералдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса.

70-летний Болсонару и другие подсудимые отрицали свою вину. Адвокаты еще могут подать апелляцию.

РЕКЛАМА:

Предыстория: