Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы

Алена МазуренкоПятница, 12 сентября 2025, 02:46
Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы
Жаир Болсонару, фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке государственного переворота в 2022 году и приговорен к более чем 27 годам тюремного заключения.

Источник: CNN

Детали: Четверо из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пяти пунктам обвинения в этом знаковом деле и приговорить его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

Болсонару признали виновным в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственной отмены демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

Частью плана переворота, по утверждению прокуроров, был план потенциального использования взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, его вице-президента Жералдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса.

70-летний Болсонару и другие подсудимые отрицали свою вину. Адвокаты еще могут подать апелляцию.

Предыстория:

  • Болсонару обвиняют в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократии и верховенства права, а также в создании преступной организации.
  • Федеральная полиция Бразилии представила Верховному суду 884-страничный отчет с доказательствами того, что Болсонару принимал непосредственное участие в подготовке государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, которые он проиграл.

Бразилиясудпрезидент
