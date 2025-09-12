У США сенатори готують законопроєкт, яким визнають Росію та Білорусь спонсорами тероризму

Двопартійна група сенаторів наполягає на тому, щоб назвати Росію державним спонсором тероризму через викрадення українських дітей.

Джерело: Axios

Деталі: Сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Джорджія, США). Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь (демократ), Емі Клобучар (демократ) і Кеті Брітт (республіканець) представили в четвер новий законопроєкт, який чинитиме новий тиск на Росію.

Законопроєкт оголосить Росію та Білорусь державними спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 000 дітей, які, за даними України, були викрадені під час війни.

Наразі лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія визнані державами-спонсорами тероризму згідно з американським законодавством.

За словами Грема, "Росія заслужила право бути в цьому списку".

Пряма мова: "Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо почати прямо зараз".

Також Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який має понад 80 співавторів.

Законопроєкт передбачає введення економічних санкцій проти Росії, якщо правитель РФ Вододимир Путін відмовиться від переговорів з Україною, а також встановлення 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

У четвер Грем заявив журналістам, що у нього відбулася "дуже хороша розмова" з Білим домом.

Грем сказав, що планує в четвер поговорити з лідером більшості Джоном Тьюном (Республіканська партія) про винесення законопроєкту на голосування: "Ми спробуємо створити ще один фронт проти путінської Росії".