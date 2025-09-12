В США сенаторы готовят законопроект, которым признают Россию и Беларусь спонсорами терроризма

Двухпартийная группа сенаторов настаивает на том, чтобы назвать Россию государственным спонсором терроризма из-за похищения украинских детей.

Источник: Axios

Детали: Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Джорджия, США). Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь (демократ), Эми Клобучар (демократ) и Кэти Бритт (республиканец) представили в четверг новый законопроект, который окажет новое давление на Россию.

Реклама:

Законопроект объявит Россию и Беларусь государственными спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 000 детей, которые, по данным Украины, были похищены во время войны.

Сейчас только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма в соответствии с американским законодательством. По словам Грэма, "Россия заслужила право быть в этом списке".

Прямая речь: "Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать прямо сейчас".

РЕКЛАМА:

Также Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против России, который имеет более 80 соавторов.

Законопроект предусматривает введение экономических санкций против России, если правитель РФ Владимир Путин откажется от переговоров с Украиной, а также установление 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В четверг Грэм заявил журналистам, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Белым домом.

Грэм сказал, что планирует в четверг поговорить с лидером большинства Джоном Тьюном (Республиканская партия) о вынесении законопроекта на голосование: "Мы попробуем создать еще один фронт против путинской России".