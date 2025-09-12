Усі розділи
ЗСУ знешкодили ще 890 окупантів за добу

П'ятниця, 12 вересня 2025, 07:47
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 890 російських загарбників та понад 380 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,
  • танків – 11 177 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 266 (+2) од,
  • артилерійських систем – 32 668 (+40) од
  • РСЗВ – 1 485 (+2) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273) од,
  • автомобільної техніка та автоцистерн – 61 403 (+64) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
