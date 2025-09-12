ЗСУ знешкодили ще 890 окупантів за добу
П'ятниця, 12 вересня 2025, 07:47
Сили оборони за минулу добу знешкодили 890 російських загарбників та понад 380 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,
- танків – 11 177 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 266 (+2) од,
- артилерійських систем – 32 668 (+40) од
- РСЗВ – 1 485 (+2) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273) од,
- автомобільної техніка та автоцистерн – 61 403 (+64) од.
Дані уточнюються.