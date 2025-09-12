Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ обезвредили еще 890 оккупантов за сутки

Пятница, 12 сентября 2025, 07:47
ВСУ обезвредили еще 890 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 890 российских захватчиков и более 380 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 092 780 (+890) человек,
  • танков – 11 177 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 266 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 32 668 (+40) ед
  • РСЗО – 1 485 (+2) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Росcия
Туск: Отвергаем все манипуляции, что за вторжением дронов стоит Украина
В РФ заявили, что в нефтеналивном порту "Приморск" горело судно из-за атаки беспилотников
В США сенаторы готовят законопроект, которым признают Россию и Беларусь спонсорами терроризма
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: