ВСУ обезвредили еще 890 оккупантов за сутки
Пятница, 12 сентября 2025, 07:47
Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 890 российских захватчиков и более 380 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 092 780 (+890) человек,
- танков – 11 177 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 23 266 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 32 668 (+40) ед
- РСЗО – 1 485 (+2) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64) ед.
Данные уточняются.