Протиповітряна оборона знешкодила 33 російські дрони в ніч на п'ятницю

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 09:43
Протиповітряна оборона знешкодила 33 російські дрони в ніч на п'ятницю
уламки збитого дрона. фото ДПСУ

В ніч на 12 вересня Росія атакувала 40 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, ППО знешкодила 33 ворожі БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: З 22.00 четверга противник атакував із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Зазначається, що понад 20 із запущених росіянами дронів, були "Шахедами".

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

ШахедбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
