Противовоздушная оборона обезвредила 33 российских дрона в ночь на пятницу
Пятница, 12 сентября 2025, 09:43
В ночь на 12 сентября Россия атаковала 40 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, ПВО обезвредила 33 вражеских БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: С 22.00 четверга противник атаковал с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.
Реклама:
Отмечается, что более 20 из запущенных россиянами дронов были "Шахедами".
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 3 локациях.