Противовоздушная оборона обезвредила 33 российских дрона в ночь на пятницу

Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 09:43
обломки сбитого дрона. фото ГПСУ

В ночь на 12 сентября Россия атаковала 40 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, ПВО обезвредила 33 вражеских БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: С 22.00 четверга противник атаковал с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Отмечается, что более 20 из запущенных россиянами дронов были "Шахедами".

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 3 локациях.

ШахедбеспилотникиПВОВоздушные силы ВСУ
