Одна людина загинула та 19 поранені через атаки РФ на чотири області
Минулої доби російська армія атакувала Херсонську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще 19 людей дістали поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: На Херсонщині росіяни били дронами, авіацією та артилерією по десятках населених пунктів, зокрема по Херсону, Антонівці, Садовому та Бериславу. Окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки, 31 приватний будинок, газогін, господарські споруди та сільгосптехніку. Поранено шістьох людей.
На Харківщині під ударами опинилися 18 населених пунктів. Поранення дістали десять людей, серед них двоє медиків у Ківшарівці та цивільні у Грушівці, Погонівці, Боровій і Федорівці. Росія застосовувала авіабомби, дрони-камікадзе, FPV-дрони та артилерію. Пошкоджені навчальні заклади, десятки будинків і автомобілі, серед них швидка допомога.
На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський район, зокрема Марганець і кілька громад. Постраждали троє людей: 21-річний хлопець і дві жінки 74 та 66 років.
У Запорізькій області російські війська завдали 440 ударів по 16 населених пунктах, зокрема по Залізничному, Білогір’ю, Гуляйполю та Приморському. Загинула одна людина в Пологівському районі. Пошкоджено щонайменше 22 квартири, приватні будинки та господарські споруди.