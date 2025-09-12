Усі розділи
Одна людина загинула та 19 поранені через атаки РФ на чотири області

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 10:40
фото: Запорізька ОВА

Минулої доби російська армія атакувала Херсонську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще 19 людей дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: На Херсонщині росіяни били дронами, авіацією та артилерією по десятках населених пунктів, зокрема по Херсону, Антонівці, Садовому та Бериславу. Окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки, 31 приватний будинок, газогін, господарські споруди та сільгосптехніку. Поранено шістьох людей.

На Харківщині під ударами опинилися 18 населених пунктів. Поранення дістали десять людей, серед них двоє медиків у Ківшарівці та цивільні у Грушівці, Погонівці, Боровій і Федорівці. Росія застосовувала авіабомби, дрони-камікадзе, FPV-дрони та артилерію. Пошкоджені навчальні заклади, десятки будинків і автомобілі, серед них швидка допомога.

На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський район, зокрема Марганець і кілька громад. Постраждали троє людей: 21-річний хлопець і дві жінки 74 та 66 років. 

У Запорізькій області російські війська завдали 440 ударів по 16 населених пунктах, зокрема по Залізничному, Білогір’ю, Гуляйполю та Приморському. Загинула одна людина в Пологівському районі. Пошкоджено щонайменше 22 квартири, приватні будинки та господарські споруди.

Запорізька областьДніпропетровська областьХарківська областьХерсонська область
Запорізька область
