Один человек погиб и 19 ранены в результате атак РФ на четыре области

Анастасия ПроцПятница, 12 сентября 2025, 10:40
Один человек погиб и 19 ранены в результате атак РФ на четыре области
фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российская армия атаковала Херсонскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В результате ударов погиб один человек, еще 19 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В Херсонской области россияне наносили удары дронами, авиацией и артиллерией по десяткам населенных пунктов, в частности по Херсону, Антоновке, Садовому и Бериславу. Оккупанты повредили 2 многоэтажки, 31 частный дом, газопровод, хозяйственные постройки и сельхозтехнику. Шесть человек получили ранения.

В Харьковской области под ударами оказались 18 населенных пунктов. Поранены десять человек, среди них двое медиков в Кившаровке и гражданские в Грушевке, Погоновке, Боровой и Федоровке. Россия применяла авиабомбы, дроны-камикадзе, FPV-дроны и артиллерию. Повреждены учебные заведения, десятки домов и автомобили, среди них скорая помощь.

В Днепропетровской области россияне атаковали Никопольский район, в частности Марганец и несколько общин. Пострадали три человека: 21-летний парень и две женщины 74 и 66 лет.

В Запорожской области российские войска нанесли 440 ударов по 16 населенным пунктам, в частности по Железнодорожному, Белогорью, Гуляйполю и Приморскому. Погиб один человек в Пологовском районе. Повреждены по меньшей мере 22 квартиры, частные дома и хозяйственные постройки.

Запорожская областьДнепропетровская областьХарьковская областьХерсонская область
