СБУ викрила протоієрея УПЦ МП, який допомагав ворогу бити по Сумщині
Служба безпеки України повідомила про затримання настоятеля храму Сумської єпархії УПЦ МП, який працював на воєнну розвідку РФ та коригував удари по українських військових.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними слідства, клірик збирав інформацію про локації бойових підрозділів та фортифікаційні споруди Сил оборони на прикордонні Сумщини.
Дослівно: "Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області. За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника".
Деталі: За матеріалами слідства, російські спецслужби дистанційно завербували протоієрея через інтернет. Священник під виглядом розмов із прихожанами збирав розвідувальну інформацію, після чого виїжджав на місцевість і перевіряв наявність військових об’єктів.
Виявлені цілі він передавав куратору у месенджері – голосовими та текстовими повідомленнями.
СБУ завчасно провела комплекс заходів, щоб убезпечити позиції Сил оборони, і затримала клірика вдома. Під час обшуку в нього знайшли прокремлівську літературу та смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Священнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ – поширення даних про переміщення та розташування ЗСУ та інших військових формувань. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув’язнення.
