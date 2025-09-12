Усі розділи
СБУ викрила протоієрея УПЦ МП, який допомагав ворогу бити по Сумщині

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 11:18
СБУ викрила протоієрея УПЦ МП, який допомагав ворогу бити по Сумщині
фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання настоятеля храму Сумської єпархії УПЦ МП, який працював на воєнну розвідку РФ та коригував удари по українських військових.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, клірик збирав інформацію про локації бойових підрозділів та фортифікаційні споруди Сил оборони на прикордонні Сумщини.

Дослівно: "Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області. За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника".

Деталі: За матеріалами слідства, російські спецслужби дистанційно завербували протоієрея через інтернет. Священник під виглядом розмов із прихожанами збирав розвідувальну інформацію, після чого виїжджав на місцевість і перевіряв наявність військових об’єктів.

Виявлені цілі він передавав куратору у месенджері – голосовими та текстовими повідомленнями.

СБУ завчасно провела комплекс заходів, щоб убезпечити позиції Сил оборони, і затримала клірика вдома. Під час обшуку в нього знайшли прокремлівську літературу та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Священнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ – поширення даних про переміщення та розташування ЗСУ та інших військових формувань. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Читати більше: "Диявол під прикриттям. Як священники УПЦ співпрацюють із російськими спецслужбами і виправдовують війну"

