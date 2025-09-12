СБУ разоблачила протоиерея УПЦ МП, который помогал врагу бить по Сумщине

Служба безопасности Украины сообщила о задержании настоятеля храма Сумской епархии УПЦ МП, который работал на военную разведку РФ и корректировал удары по украинским военным.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, клирик собирал информацию о локациях боевых подразделений и фортификационных сооружениях Сил обороны на границе Сумской области.

Дословно: "Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов на границе области. По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника".

Детали: По материалам следствия, российские спецслужбы дистанционно завербовали протоиерея через интернет. Священник под видом бесед с прихожанами собирал разведывательную информацию, после чего выезжал на местность и проверял наличие военных объектов.

Обнаруженные цели он передавал куратору в мессенджере – голосовыми и текстовыми сообщениями.

СБУ заблаговременно провела комплекс мер, чтобы обезопасить позиции Сил обороны, и задержала клирика дома. Во время обыска у него нашли прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Священнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК – распространение данных о перемещении и расположении ВСУ и других военных формирований. Он находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

