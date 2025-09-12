Усі розділи
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України

Іванна Костіна, Роман ПетренкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
вогнева група зсу, ілюстратине фото: генштаб

У Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною з приводу протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Джерело: МО Польщі у соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: У Міноборони Польщі зазначили, що отримали багато питань з приводу місця проведення навчання.

"У зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів. 

Напередодні начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

Польщабезпілотники
