В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины

Иванна Костина, Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
огневая группа ВСУ, иллюстративное фото: Генштаб

В Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по поводу противодействия беспилотникам будет происходить на польской территории.

Источник: МО Польши в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: В Минобороны Польши отметили, что получили много вопросов по поводу места проведения учений.

"В связи с вопросами о месте проведения запланированных учений по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодронных систем. Ожидается, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обсудили правила обмена информацией о воздушных угрозах.

Польша и беспилотники – новая ступенька войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

Польшабеспилотники
