Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР: Керівник району на Львівщині розікрав мільйони на армійському майні

Роман ПетренкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 13:21
ДБР: Керівник району на Львівщині розікрав мільйони на армійському майні
фотО: ДБР

Працівники ДБР та СБУ викрили колишнього командира однієї з військових частин Львівщини, який працює заступником голови Золочівської РВА, на закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами.

Джерело: ДБР

Деталі: Унаслідок закупівлі тисячі ліжок за завищеними цінами держава втратила понад 2,6 млн грн.

Реклама:

Відомство пише, що посадовець "не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду за майже удвічі завищеними цінами". На той час актуальна вартість аналогічної кількості ліжок становила близько 3,8 млн грн.

Дослівно: "До того ж частина отримала від підрядника лише 180 одиниць на понад 1,1 млн грн, а решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав вказівку перерахувати комерсанту 6,5 млн грн за всю партію".

Деталі: Наразі екскомандиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

614РЕКЛАМА:

ЛьвівщинакорупціяЗбройні силиДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
Усі новини...
Львівщина
На Львівщині 72-річний чоловік застрелив сусідського собаку: поліція відкрила кримінальне провадження
Отруєння дітей у готелі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла
На Львівщині 12 дітей отруїлися у готельному комплексі: їх госпіталізували
Останні новини
05:38
Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
05:21
відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
04:00
Пентагон розробляє "розумну" кров для використання у бойових умовах
03:47
Британія та США готуються підписати "революційну технологічну угоду" під час візиту Трампа
03:02
Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії
02:22
Росія хоче викупити назад у Туреччини комплекси С-400, які продала у 2017 році
02:04
боксЖасан здобув єдину медаль для України на ЧС-2025
01:40
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва змінено маршрути низки поїздів
01:32
Tesla припинила продаж найдешевшої версії Cybertruck, тому що її ніхто не купує
01:24
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: