ДБР: Керівник району на Львівщині розікрав мільйони на армійському майні

Працівники ДБР та СБУ викрили колишнього командира однієї з військових частин Львівщини, який працює заступником голови Золочівської РВА, на закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами.

Джерело: ДБР

Деталі: Унаслідок закупівлі тисячі ліжок за завищеними цінами держава втратила понад 2,6 млн грн.

Відомство пише, що посадовець "не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду за майже удвічі завищеними цінами". На той час актуальна вартість аналогічної кількості ліжок становила близько 3,8 млн грн.

Дослівно: "До того ж частина отримала від підрядника лише 180 одиниць на понад 1,1 млн грн, а решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав вказівку перерахувати комерсанту 6,5 млн грн за всю партію".

Деталі: Наразі екскомандиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.