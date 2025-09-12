Все разделы
ГБР: Руководитель района во Львовской области растратил миллионы на армейском имуществе

Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 13:21
фото: ГБР

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, который работает заместителем председателя Золочевской РГА, на закупке армейских кроватей по завышенным ценам.

Источник: ГБР

Детали: В результате закупки тысячи кроватей по завышенным ценам государство потеряло более 2,6 млн грн.

Ведомство пишет, что чиновник "не провел надлежащего мониторинга рынка и подписал соглашение по почти вдвое завышенным ценам". На тот момент актуальная стоимость аналогичного количества кроватей составляла около 3,8 млн грн.

Дословно: "К тому же часть получила от подрядчика только 180 единиц на сумму более 1,1 млн грн, а остальная часть так и не была доставлена. Несмотря на это, командир дал указание перечислить коммерсанту 6,5 млн грн за всю партию".

Детали: В настоящее время экс-командиру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

ЛьвовщинакоррупцияВооруженные силыГБР
