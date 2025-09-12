Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Найбільший нафтопорт Росії уразили дрони СБУ – джерела

Ірина БалачукП'ятниця, 12 вересня 2025, 13:43
Найбільший нафтопорт Росії уразили дрони СБУ – джерела
Фото, надане співрозмовником УП

Найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі уразили дрони СБУ, наразі відвантаження нафти призупинено, повідомили джерела "Української правди".

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Пряма мова співрозмовника видання: "Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн".

Реклама:

Деталі: За його словами, також сили СБУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Співрозмовник УП додав, що Приморськ є ключовим хабом для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

Передісторія:

614РЕКЛАМА:

СБУРосіяпортибезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
СБУ
Печерський суд продовжив арешт детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 жовтня
СБУ викрила протоієрея УПЦ МП, який допомагав ворогу бити по Сумщині
Суд залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: