Найбільший нафтопорт Росії уразили дрони СБУ – джерела

Найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі уразили дрони СБУ, наразі відвантаження нафти призупинено, повідомили джерела "Української правди".

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Пряма мова співрозмовника видання: "Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн".

Деталі: За його словами, також сили СБУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Співрозмовник УП додав, що Приморськ є ключовим хабом для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

