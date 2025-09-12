В РФ заявили, що в нафтоналивному порту "Приморськ" горіло судно через атаку безпілотників

Губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що через атаку безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", Mash

Деталі: Спочатку він повідомив, що загоряння ліквідовують на одному з суден у порту "Приморськ" після атаки дронів. Вогонь гасить автоматична система.

А згодом заявив, що відкрите горіння на судні ліквідували і загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів немає.

Порт Приморська – один із найбільших російських нафтоналивних портів на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Також, за словами Дрозденка, на над Ленінградською областю збили понад 30 безпілотників: "Уламки дронів впали у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також у Ломоносовському районі. Ніхто не постраждав".

Атака безпілотників все ще триває, тому в області РФ можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

В аеропорту Пулково продовжує діяти план "Килим" – затримано 36 рейсів на виліт і 12 на приліт.

