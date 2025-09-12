Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В РФ заявили, що в нафтоналивному порту "Приморськ" горіло судно через атаку безпілотників

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 вересня 2025, 06:43
В РФ заявили, що в нафтоналивному порту Приморськ горіло судно через атаку безпілотників

Губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що через атаку безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", Mash 

Деталі: Спочатку він повідомив, що загоряння ліквідовують на одному з суден у порту "Приморськ" після атаки дронів. Вогонь гасить автоматична система.

Реклама:

А згодом заявив, що відкрите горіння на судні ліквідували і загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів немає.

Порт Приморська – один із найбільших російських нафтоналивних портів на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Також, за словами Дрозденка, на над Ленінградською областю збили понад 30 безпілотників: "Уламки дронів впали у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також у Ломоносовському районі. Ніхто не постраждав".

614РЕКЛАМА:

Атака безпілотників все ще триває, тому в області РФ можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

В аеропорту Пулково продовжує діяти план "Килим" – затримано 36 рейсів на виліт і 12 на приліт.

Нагадаємо: 

  • У ніч на 12 вересня в РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Смоленську та біля Москви.

безпілотникиросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
Усі новини...
безпілотники
Туск: Відкидаємо всі маніпуляції, що за вторгненням дронів стоїть Україна
Росіяни вдарили по Сумах: вирує пожежа
В російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Останні новини
07:32
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
07:07
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
06:48
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
06:33
У США подали до суду на Roblox і Discord через сексуальну експлуатацію та самогубство підлітка
05:38
Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
05:21
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
04:00
Пентагон розробляє "розумну" кров для використання у бойових умовах
03:47
Британія та США готуються підписати "революційну технологічну угоду" під час візиту Трампа
03:02
Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії
02:22
Росія хоче викупити назад у Туреччини комплекси С-400, які продала у 2017 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: