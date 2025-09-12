Все разделы
Крупнейший нефтепорт России атаковали дроны СБУ – источники

Ирина БалачукПятница, 12 сентября 2025, 13:43
Крупнейший нефтепорт России атаковали дроны СБУ – источники
Фото, предоставленное собеседником УП

Крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск в Балтийском море атаковали дроны СБУ, в настоящее время отгрузка нефти приостановлена, сообщили источники "Украинской правды".

Источник: собеседники УП в СБУ

Прямая речь собеседника издания: "В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн".

Детали: По его словам, также силы СБУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7", которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

Собеседник УП добавил, что Приморск является ключевым хабом для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд.

Предыстория:

СБУРосcияпортыбеспилотники
