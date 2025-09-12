Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і Росією

Кремль "констатує" паузу в переговорах між Україною і Росією, заявив прессекретар відомства Дмитро Пєсков.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є.

Реклама:

Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України".

Деталі: Разом з тим Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці "заважають мирним зусиллям".