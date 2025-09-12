Все разделы
Кремль заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией

Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 14:09
Кремль заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией
фото: ТАСС

Кремль "констатирует" паузу в переговорах между Украиной и Россией, заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Песков.

Источник: ТАСС

Прямая речь Пескова: "Кремль констатирует паузу в переговорах между Россией и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп есть

Он также отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине".

Детали: Вместе с тем Песков уверяет, что РФ готова продолжать мирные переговоры по Украине, а европейцы "мешают мирным усилиям".

Росcияперемириепереговорывойна
