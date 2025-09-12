ЄС продовжив персональні санкції проти причетних до війни РФ в Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що Євросоюз погодив продовження дії персональних санкцій проти осіб, пов’язаних із війною Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас

Деталі: "Ми продовжили санкції проти Росії. Паралельно ми фіналізуємо роботу над 19-м пакетом санкцій, задля додаткових обмежень на російські продажі нафти, "тіньовий флот" танкерів та банків. Ми продовжимо обмежувати доходи, з яких фінансується війна Путіна", – написала Каллас.

Хоча не уточнено, про які санкції йдеться, продовження явно стосується персональних санкцій – термін дії попереднього рішення спливає 15 вересня. Перед цим їх продовжували у березні 2025 року.

Повідомляли, що Угорщина та Словаччина вимагають виключити шістьох росіян із санкційного списку ЄС, погрожуючи в іншому разі не підтримати рішення. Наразі невідомо, чи пішли їм на поступки.

Навесні 2025 року з санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.