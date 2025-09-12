Все разделы
ЕС продлил персональные санкции против причастных к войне РФ в Украине

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 12 сентября 2025, 14:14
ЕС продлил персональные санкции против причастных к войне РФ в Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что Евросоюз согласовал продление действия персональных санкций против лиц, связанных с войной России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Каллас

Детали: "Мы продлили санкции против России. Параллельно мы завершаем работу над 19-м пакетом санкций, предусматривающим дополнительные ограничения на российские продажи нефти, "теневой флот" танкеров и банки. Мы продолжим ограничивать доходы, из которых финансируется война Путина", – написала Каллас.

Хотя не уточняется, о каких санкциях идет речь, продление явно касается персональных санкций – срок действия предыдущего решения истекает 15 сентября. До этого их продлевали в марте 2025 года.

Сообщалось, что Венгрия и Словакия требуют исключить шестерых россиян из санкционного списка ЕС, угрожая в противном случае не поддержать решение. Пока неизвестно, пошли ли им на уступки.

Весной 2025 года из санкционных списков ЕС были исключены именабывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгриидля того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

ЕСсанкции
