ЄП: Угорщина і Словаччина намагалися виключити шістьох росіян із санкцій ЄС

Тетяна Висоцька, Роман ПетренкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 14:29
фото - getty images

Персональні санкції ЄС проти дотичних до агресії Росії проти України погодили у тому числі щодо шести росіян, виключення яких добивалися Угорщина і Словаччина; втім, деяких інших осіб виключили зі списку з "технічних" причин. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дипломатів держав ЄС

Деталі: За словами співрозмовників, шестеро росіян, виключення яких зі списків хотіли Угорщина і Словаччина, все ж залишилися під санкціями. 

Компроміс полягає у тому, що спершу хотіли домовитися про їхнє продовження одразу на рік, але у підсумку продовжили на "стандартні" 6 місяців.

Водночас співрозмовники повідомили про "суто технічні виключення" деяких осіб. Наразі невідомо, про кого йдеться, та що стало причиною. 

Доповнено. Дипломат однієї з впливових держав ЄС розповів, що йдеться, зокрема, про Павла Єзубова – на підставі рішення Загального суду ЄС від 25 червня 2025 року на його користь. 

Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що країни-члени схвалили продовження персональних санкцій проти Росії. 

Перед цим персональні санкції продовжували у березні 2025 року

Тоді із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

УгорщинаСловаччинасанкціїРосія
