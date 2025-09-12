ЕП: Венгрия и Словакия пытались исключить шестерых россиян из санкций ЕС

Персональные санкции ЕС против лиц, причастных к агрессии России против Украины, были согласованы в том числе в отношении шестерых россиян, исключение которых добивались Венгрия и Словакия; однако некоторые другие лица были исключены из списка по "техническим" причинам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на дипломатов государств ЕС

Детали: По словам собеседников, шестеро россиян, исключение которых из списков хотели Венгрия и Словакия, все же остались под санкциями.

Реклама:

Компромисс заключается в том, что сначала хотели договориться об их продлении сразу на год, но в итоге продлили на "стандартные" 6 месяцев.

В то же время собеседники сообщили о "сугубо технических исключениях" некоторых лиц. Пока неизвестно, о ком идет речь и что стало причиной.

Дополнено. Дипломат одного из влиятельных государств ЕС рассказал, что речь идет, в частности, о Павле Езубове – на основании решения Общего суда ЕС от 25 июня 2025 года в его пользу.

РЕКЛАМА:

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны-члены одобрили продление персональных санкций против России.

До этого персональные санкции продлевались в марте 2025 года.

Тогда из санкционных списков ЕС исключили бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестру российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.