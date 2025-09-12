Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕП: Венгрия и Словакия пытались исключить шестерых россиян из санкций ЕС

Татьяна Высоцкая, Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 14:29
ЕП: Венгрия и Словакия пытались исключить шестерых россиян из санкций ЕС
фото - getty images

Персональные санкции ЕС против лиц, причастных к агрессии России против Украины, были согласованы в том числе в отношении шестерых россиян, исключение которых добивались Венгрия и Словакия; однако некоторые другие лица были исключены из списка по "техническим" причинам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на дипломатов государств ЕС

Детали: По словам собеседников, шестеро россиян, исключение которых из списков хотели Венгрия и Словакия, все же остались под санкциями.

Реклама:

Компромисс заключается в том, что сначала хотели договориться об их продлении сразу на год, но в итоге продлили на "стандартные" 6 месяцев.

В то же время собеседники сообщили о "сугубо технических исключениях" некоторых лиц. Пока неизвестно, о ком идет речь и что стало причиной.

Дополнено. Дипломат одного из влиятельных государств ЕС рассказал, что речь идет, в частности, о Павле Езубове – на основании решения Общего суда ЕС от 25 июня 2025 года в его пользу.

РЕКЛАМА:

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны-члены одобрили продление персональных санкций против России.

До этого персональные санкции продлевались в марте 2025 года.

Тогда из санкционных списков ЕС исключили бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестру российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

ВенгрияСловакиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Венгрия
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Качка рассказал о своих первых переговорах с главой МИД Венгрии
Сибига поговорил с Сийярто об агрессии РФ и движении Украины в ЕС
Последние новости
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать "Западный берег"
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
00:19
В США растет самый высокий подсолнух в мире: его вырастил украинец, который покинул страну еще подростком
23:41
Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Все новости...
Реклама:
Реклама: