Японія та Нова Зеландія ввели санкції проти Росії, Зеленський закликає світ діяти так само

Влада Японії 12 вересня ввела санкції проти 47 російських і трьох білоруських компаній та організацій, низки фізичних осіб з чиновників та їхніх родичів, а також військових.

Джерело: "Радио Свобода" з посиланням на МЗС Японії, президент Володимир Зеленський у Telegram

Деталі: Зокрема, під обмеження потрапили фонд імені Ахмата Кадирова, дитячий табір "Артек" і організація Movement of the First.

Також санкції оголошені щодо низки оборонних підприємств, включаючи автомобільний завод "Урал", Імператорський Тульський збройовий завод, що випускає бронетехніку, Арзамаський машинобудівний завод, Спеціальне конструкторське бюро транспортного машинобудування, яке також випускає військову техніку.

Пряма мова Зеленського: "Японія приєдналася до зниженого прайскепу на російську нафту на рівні 47,60 долара США.

Дякую також за санкції проти компаній російського ВПК. Серед них є ключовий виробник ракет "Іскандер", декілька операторів тіньового флоту та постачальники для російського ВПК з Китаю, Туреччини й ОАЕ. Під санкціями також особи, причетні до депортації наших дітей.

... Важливо, щоб усі інші партнери у світі, які цінують життя та хочуть завершення цієї війни, так само тиснули на все, що підживлює здатність продовжувати вбивства".

Оновлено: Пізніше Зеленський повідомив, що Нова Зеландія також приєднується до зниження цінової стелі на російську сиру нафту – з $60 до $47,60 за барель. Важливо, щоб такий підхід запрацював у різних юрисдикціях, у кожній частині світу.

Там запроваджені санкції проти 19 юридичних і фізичних осіб та 19 суден російського тіньового флоту. Під обмеження потрапила й військова розвідка Росії – підрозділ ГРУ 29155, який причетний до кібератак проти України.

Відомо, що це вже 32-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії.