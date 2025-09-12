Япония и Новая Зеландия ввели санкции против России, Зеленский призывает мир действовать так же

Власти Японии 12 сентября ввели санкции против 47 российских и трех белорусских компаний и организаций, ряда физических лиц из числа чиновников и их родственников, а также военных.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на МИД Японии, президент Владимир Зеленский в Telegram

Детали: В частности, под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова, детский лагерь "Артек" и организация Movement of the First.

Также санкции объявлены в отношении ряда оборонных предприятий, включая автомобильный завод "Урал", Императорский Тульский оружейный завод, выпускающий бронетехнику, Арзамасский машиностроительный завод, Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения, которое также выпускает военную технику.

Прямая речь Зеленского: "Япония присоединилась к пониженному прайскепу на российскую нефть на уровне 47,60 доллара США.

Спасибо также за санкции против компаний российского ВПК. Среди них есть ключевой производитель ракет "Искандер", несколько операторов теневого флота и поставщики для российского ВПК из Китая, Турции и ОАЭ. Под санкциями также лица, причастные к депортации наших детей.

... Важно, чтобы все другие партнеры в мире, которые ценят жизнь и хотят завершения этой войны, также оказывали давление на все, что подпитывает способность продолжать убийства".

Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что Новая Зеландия также присоединяется к снижению ценового потолка на российскую сырую нефть – с $60 до $47,60 за баррель. Важно, чтобы такой подход заработал в разных юрисдикциях, в каждой части мира.

Там введены санкции против 19 юридических и физических лиц и 19 судов российского теневого флота. Под ограничения попала и военная разведка России – подразделение ГРУ 29155, причастное к кибератакам против Украины.

Известно, что это уже 32-й пакет санкций Новой Зеландии против России.