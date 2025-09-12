Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві соратника президента США

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з високою ймовірністю" правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві консервативного політичного активіста Чарлі Кірка.

Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox

Пряма мова: "Я думаю, що з високим ступенем впевненості ми затримали його, саме затримали. Всі зробили чудову роботу".

FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Деталі: Президент США сказав, що дізнався про затримання за кілька хвилин до інтерв'ю.

Трамп висловив сподівання, що вбивцю засудять до смертної кари.

Джерела повідомили Fox News у п'ятницю, що підозрюваного в стрілянині затримали у південній частині штату Юта.

Як повідомляє ВВС, підозрюваним у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка названо 22-річного Тайлера Робінсона.

Два джерела повідомили американському партнеру BBC, CBS, що Робінсон нібито зізнався у скоєному своєму батькові, а той сприяв його затриманню правоохоронцями.

Що передувало: В американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта. Згодом він помер.

Довідково: Чарлі Кірк був серед засновників організації Turning Point USA, яка активно залучала молодь до консервативного руху та відіграла ключову роль у мобілізації молодих виборців в підтримці Дональда Трампа під час президентських виборів 2024 року.

Він швидко став незмінною фігурою в медіасфері Трампа. Він безперервно публікував твіти з зухвалими правими поглядами, включно з провокаційними заявами про євреїв, геїв та чорношкірих. Навіть деякі консерватори вважали його пости огидними, але не Трамп. Зростанню популярності Кірка значною мірою сприяло те, що Трамп регулярно ретвітив його повідомлення.

Кірк мав 5,3 мільйона підписників у соцмережі X і вів популярний подкаст та радіопрограму The Charlie Kirk Show.

Він здобув репутацію завдяки своїм провокативним заявам. Він різко критикував провідні ЗМІ, виступав із консервативних позицій у питаннях раси, гендеру та імміграції, а також послідовно виступав проти надання військової допомоги Україні. Його висловлювання щодо війни Росії проти України часто перегукувалися з кремлівськими наративами.

Зокрема, Кірк применшував масштаб російського вторгнення, називаючи його "прикордонним конфліктом". Він робив образливі випади на адресу президента України Володимира Зеленського, називаючи його "маріонеткою ЦРУ", і зневажливо відгукувався про страждання українців, заявляючи, що більшість американців "навіть не зможуть знайти Україну на мапі".

Кірк стверджував, що продовження війни вигідне "військово-промисловому комплексу", представляючи західну підтримку України як корупційну схему, а не як життєво необхідну допомогу. Він також закликав до відновлення дипломатичних зв’язків із Росією та звинувачував Україну в небажанні завершити війну.