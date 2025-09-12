Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве его соратника задержан

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с высокой вероятностью" правоохранители задержали подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка.

Источник: Трамп в эфире телеканала Fox

Прямая речь: "Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы задержали его, именно задержали. Все проделали отличную работу".

FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Детали: Президент США сказал, что узнал о задержании за несколько минут до интервью.

Трамп выразил надежду, что убийца будет приговорен к смертной казни.

Источники сообщили Fox News в пятницу, что подозреваемый в стрельбе был задержан в южной части штата Юта.

Как сообщает ВВС, подозреваемым в убийстве американского активиста Чарли Кирка назван 22-летний Тайлер Робинсон.

Два источника сообщили американскому партнеру BBC, CBS, что Робинсон якобы признался в содеянном своему отцу, а тот способствовал его задержанию правоохранительными органами.

Что предшествовало: В американского ведущего подкастов Чарли Кирка вечером 10 сентября выстрелили во время его выступления в кампусе университета Валли в штате Юта. Впоследствии он скончался.

Справка: Чарли Кирк был среди основателей организации Turning Point USA, которая активно привлекала молодежь к консервативному движению и сыграла ключевую роль в мобилизации молодых избирателей в поддержке Дональда Трампа во время президентских выборов 2024 года.

Он быстро стал неизменной фигурой в медиасфере Трампа. Он непрерывно публиковал твиты с вызывающими правыми взглядами, включая провокационные заявления о евреях, геях и чернокожих. Даже некоторые консерваторы считали его посты отвратительными, но не Трамп. Росту популярности Кирка в значительной степени способствовало то, что Трамп регулярно ретвитил его сообщения.

Кирк имел 5,3 миллиона подписчиков в соцсети X и вел популярный подкаст и радиопрограмму The Charlie Kirk Show.

Он получил репутацию благодаря своим провокационным заявлениям. Он резко критиковал ведущие СМИ, выступал с консервативных позиций в вопросах расы, гендера и иммиграции, а также последовательно выступал против предоставления военной помощи Украине. Его высказывания относительно войны России против Украины часто перекликались с кремлевскими нарративами.

В частности, Кирк преуменьшал масштаб российского вторжения, называя его "пограничным конфликтом". Он делал оскорбительные выпады в адрес президента Украины Владимира Зеленского, называя его "марионеткой ЦРУ", и пренебрежительно отзывался о страданиях украинцев, заявляя, что большинство американцев "даже не смогут найти Украину на карте".

Кирк утверждал, что продолжение войны выгодно "военно-промышленному комплексу", представляя западную поддержку Украины как коррупционную схему, а не как жизненно необходимую помощь. Он также призывал к восстановлению дипломатических связей с Россией и обвинял Украину в нежелании завершить войну.