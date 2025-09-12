Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Моє терпіння до Путіна вичерпується швидко

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 16:57
Трамп: Моє терпіння до Путіна вичерпується швидко
фото: getty images

Американський президент Дональд Трамп вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна "вичерпується".

Джерело: The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Після тижня масованих обстрілів українських регіонів, внаслідок яких також постраждала й Польща, Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "вичерпується і вичерпується швидко".

Реклама:

Проте, він також зазначив, що "для танго потрібні двоє", маючи на увазі завершення російсько-української війни.

"Дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – це знак питання. Але нам доведеться виступити дуже, дуже рішуче", – додав американський президент.

Зауважимо, що лише за вересень це не вперше, коли Трамп висловлював "розчарування" діями Путіна. Зокрема, 2 вересня він анонсував "певні дії".

614РЕКЛАМА:

Через кілька днів він сказав, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії.

Вже 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

У зв’язку з цим, керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, Франція та Німеччина.

ТрампПутінвійнадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Bild: Уряд Німеччини виділить на допомогу Україні на €10 млрд менше, ніж просило Міноборони ФРН
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
Сибіга анонсував візит в Україну делегації військових із Польщі після інциденту з дронами РФ
"Слідство.Інфо": Кількість білорусів в армії РФ зросла майже у 100 разів за 3 роки
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: