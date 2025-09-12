Все разделы
Трамп: Мое терпение к Путину быстро иссякает

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 16:57
Трамп: Мое терпение к Путину быстро иссякает
Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".

Детали: После недели массированных обстрелов украинских регионов, в результате которых также пострадала и Польша, Трамп заявил, что его терпение к Путину "исчерпывается и исчерпывается быстро".

Однако, он также отметил, что "для танго нужны двое", имея в виду завершение российско-украинской войны.

"Удивительно, что когда Путин хотел это сделать, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин – это знак вопроса. Но нам придется выступить очень, очень решительно", – добавил американский президент.

Заметим, что только за сентябрь это не первый раз, когда Трамп выражал "разочарование" действиями Путина. В частности, 2 сентября он анонсировал "определенные действия".

Через несколько дней он сказал, что готов перейти ко второй фазе санкций против России.

Уже 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши и их впервые начали сбивать. Отдельные БпЛА залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.

В связи с этим, руководителей российских посольств "вызвали на ковер" Швеция, Финляндия, Испания, Нидерланды, Чехия, Франция и Германия.

