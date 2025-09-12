Усі розділи
Данія представила "найбільш амбітну" програму допомоги Україні

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 17:15
Данія представила найбільш амбітну програму допомоги Україні
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен оголосив про започаткування нової програми для допомоги Україні, у межах якої країна виділить 375 млн євро.

Джерело: Расмуссен під час пресконференції з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою у Києві, 12 вересня, "Європейської правди"

Деталі: У п’ятницю, 12 вересня, Расмуссен представив нову програму Ukraine Transition Program, яка є "найбільшою і найамбітнішою програмою в історії підтримки розвитку". 

Вона дозволяє Данії виділити 375 млн євро. Концепція цієї програми полягає у підвищенні стійкості України та її здатності задовольняти нагальні базові потреби свого народу. 

Сибіга, своєю чергою, заявив, що ця програма триватиме три роки.

"Три ключові напрямки: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток енергетичних інституцій", – розповів він.

Наприкінці серпня писали, що внесок Данії у так звану "данську модель" – сплату за виробництво зброї для України українськими компаніями ОПК – цього року становитиме близько 1,4 млрд євро.

Того ж місяця стало відомо, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

А у вересні писали, що завдяки підтримці Данії у Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок, у якій понад 700 дітей зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Даніядопомога Україні
