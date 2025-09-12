Все разделы
Дания представила "самую амбициозную" программу помощи Украине

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 17:15
Дания представила самую амбициозную программу помощи Украине
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о начале новой программы помощи Украине, в рамках которой страна выделит 375 млн евро.

Источник: Расмуссен во время пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой в Киеве, 12 сентября, "Европейской правды"

Детали: В пятницу, 12 сентября, Расмуссен представил новую программу Ukraine Transition Program, которая является "самой большой и амбициозной программой в истории поддержки развития".

Она позволяет Дании выделить 375 млн евро. Концепция этой программы заключается в повышении устойчивости Украины и ее способности удовлетворять насущные базовые потребности своего народа.

Сибига, в свою очередь, заявил, что эта программа продлится три года.

"Три ключевых направления: поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику, развитие энергетических институтов", – рассказал он.

В конце августа писали, что вклад Дании в так называемую "датскую модель" – оплату за производство оружия для Украины украинскими компаниями ОПК – в этом году составит около 1,4 млрд евро.

В том же месяце стало известно, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия.

А в сентябре писали, что благодаря поддержке Дании в Николаеве открыли крупнейшую подземную школу-сад, в которой более 700 детей смогут вернуться к офлайн-обучению.

