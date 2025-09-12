Усі розділи
Сибіга анонсував візит в Україну делегації військових із Польщі після інциденту з дронами РФ

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 17:49
Сибіга анонсував візит в Україну делегації військових із Польщі після інциденту з дронами РФ
Сибіга. фото МЗС

Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що після інциденту з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками в Україну прибуде делегація військових з Польщі.

Джерело: Сибіга під час пресконференції із главою МЗС Данії Ларсом Льокке Расмуссеном 12 вересня, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам".

Деталі: Сибіга не уточнив, про який саме четвер йде мова. Можна припустити, що йдеться про 18 вересня.

Міністр заявив, що Україна повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

Передісторія:

  • 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.
  • У зв’язку з цим керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, Франція та Німеччина.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.
  • 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

