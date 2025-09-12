Сибіга анонсував візит в Україну делегації військових із Польщі після інциденту з дронами РФ

Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що після інциденту з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками в Україну прибуде делегація військових з Польщі.

Джерело: Сибіга під час пресконференції із главою МЗС Данії Ларсом Льокке Расмуссеном 12 вересня, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам".

Деталі: Сибіга не уточнив, про який саме четвер йде мова. Можна припустити, що йдеться про 18 вересня.

Міністр заявив, що Україна повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі.

