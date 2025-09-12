Все разделы
Сибига анонсировал визит в Украину делегации военных из Польши после инцидента с дронами РФ

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 17:49
Сибига анонсировал визит в Украину делегации военных из Польши после инцидента с дронами РФ
Сибига. Фото МИД

Глава министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что после инцидента с нарушением польского воздушного пространства российскими беспилотниками в Украину прибудет делегация военных из Польши.

Источник: Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном 12 сентября, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными. На сегодняшний день только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам".

Детали: Сибига не уточнил, о каком именно четверге идет речь. Можно предположить, что речь идет о 18 сентября.

Министр заявил, что Украина заранее сообщила польской стороне о пролете этих беспилотников в воздушное пространство Польши.

Предыстория:

  • 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши и их впервые начали сбивать. Отдельные БпЛА залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.
  • В связи с этим руководителей российских посольств "вызвали на ковер" Швеция, Финляндия, Испания, Нидерланды, Чехия, Франция и Германия.
  • Ранее СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы обучиться технике сбивания дронов.
  • А 12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

