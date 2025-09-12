Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі

Президент Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичний альянс має можливість ефективної відповіді на російську дронову атаку в тому вигляді, який не означатиме участі НАТО у війні.

Джерело: Зеленський під час виступу на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава української держави висловив упевненість у тому, що атака Росії мала на меті протестувати та посунути червоні лінії з боку Заходу та НАТО.

"Ми всі розуміємо, для чого він це робить. Перевіряє градус. Мовляв, трошки ізоляція пройшла – а можна ще так зробити? Можна", – сказав Зеленський.

Президент погодився з тим, що члени НАТО уникають і мають підстави уникати такої відповіді, яка залучить Альянс у війну. Поза тим, існують сценарії, які є безпечними для НАТО у цьому сенсі, але ефективними.

"Потрібні сильні відповіді. Наприклад – ми дамо Україні ту зброю, якої в України ніколи не було. І ця зброя долетить – не по дронах, а по заводах, які виробляють ці дрони. І це не про НАТО, це про Україну", – заявив він.

Також Зеленський вважає недостатніми зусилля країн Заходу з обмеження експорту в Росію продукції, яка використовується РФ як компоненти для виробництва ракет чи іншої сучасної зброї.

Раніше генштаби Польщі та України обговорили співпрацю у боротьбі з безпілотниками. Вже відомо про рішення, що польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".