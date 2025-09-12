Все разделы
Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 18:04
Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше
Зеленский на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Североатлантический альянс имеет возможность эффективно ответить на российскую дронную атаку таким образом, который не будет означать участие НАТО в войне.

Источник: Зеленский во время выступления на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава украинского государства выразил уверенность в том, что атака России имела целью протестировать и сдвинуть красные линии со стороны Запада и НАТО.

"Мы все понимаем, для чего он это делает. Проверяет градус. Мол, немного изоляция прошла – а можно еще так сделать? Можно", – сказал Зеленский.

Президент согласился с тем, что члены НАТО избегают и имеют основания избегать такого ответа, который втянет Альянс в войну. Кроме того, существуют сценарии, которые являются безопасными для НАТО в этом смысле, но эффективными.

"Нужны сильные ответы. Например – мы дадим Украине то оружие, которого у Украины никогда не было. И это оружие долетит – не по дронам, а по заводам, которые производят эти дроны. И это не о НАТО, это об Украине", – заявил он.

Также Зеленский считает недостаточными усилия стран Запада по ограничению экспорта в Россию продукции, которая используется РФ как компоненты для производства ракет или другого современного оружия.

Ранее генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками. Уже известно о решении, что польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу".

НАТОбеспилотникиЗеленскийвойна
