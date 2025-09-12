Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше
Президент Владимир Зеленский считает, что Североатлантический альянс имеет возможность эффективно ответить на российскую дронную атаку таким образом, который не будет означать участие НАТО в войне.
Источник: Зеленский во время выступления на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, сообщает "Европейская правда"
Детали: Глава украинского государства выразил уверенность в том, что атака России имела целью протестировать и сдвинуть красные линии со стороны Запада и НАТО.
"Мы все понимаем, для чего он это делает. Проверяет градус. Мол, немного изоляция прошла – а можно еще так сделать? Можно", – сказал Зеленский.
Президент согласился с тем, что члены НАТО избегают и имеют основания избегать такого ответа, который втянет Альянс в войну. Кроме того, существуют сценарии, которые являются безопасными для НАТО в этом смысле, но эффективными.
"Нужны сильные ответы. Например – мы дадим Украине то оружие, которого у Украины никогда не было. И это оружие долетит – не по дронам, а по заводам, которые производят эти дроны. И это не о НАТО, это об Украине", – заявил он.
Также Зеленский считает недостаточными усилия стран Запада по ограничению экспорта в Россию продукции, которая используется РФ как компоненты для производства ракет или другого современного оружия.
Ранее генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками. Уже известно о решении, что польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.
