Сікорський: Посилення атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про намір продовжувати війну

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 18:50
Сікорський у Києві. фото з Facebook міністра Шмигаля

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що збільшення інтенсивності російських ударів після зустрічі правителя РФ Володимира Путіна із президентом США Дональдом Трампом свідчить про бажання Росії продовжувати агресивну війну.

Джерело: Сікорський під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, цитує "Європейська правда"

Деталі: 12 вересня Сікорський перебуває із візитом у Києві. Він розкритикував порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

"Інтенсифікація російських атак з часу зустрічі з президентом Трампом на Алясці свідчить про продовження агресивної війни", – вважає очільник польського МЗС.

Він констатував: Росія "не бажає покласти край стражданням невинних людей в Україні".

"Наша підтримка залишається непохитною. Ми не відмовляємося від наших друзів і союзників в умовах зростаючої агресії", – наголосив Сікорський.

Відтак він зазначив, що Польща прагне розширити військову співпрацю з Україною, зокрема в оборонному секторі.

Передісторія:

  • 15 серпня президент США Дональд Трамп і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.
  • Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.
  • Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. 
  • На тлі цього вже відомо про рішення, що польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".

