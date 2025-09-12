Сикорский: Усиление атак РФ после встречи на Аляске свидетельствует о намерении продолжать войну

Сикорский в Киеве. Фото из Facebook министра Шмыгаля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что увеличение интенсивности российских ударов после встречи главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о желании России продолжать агрессивную войну.

Источник: Сикорский во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, цитирует "Европейская правда"

Детали: 12 сентября Сикорский находится с визитом в Киеве. Он раскритиковал нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши.

Реклама:

"Интенсификация российских атак со времени встречи с президентом Трампом на Аляске свидетельствует о продолжении агрессивной войны", – считает глава польского МИД.

Он констатировал: Россия "не желает положить конец страданиям невинных людей в Украине".

"Наша поддержка остается непоколебимой. Мы не отказываемся от наших друзей и союзников в условиях растущей агрессии", – подчеркнул Сикорский.

РЕКЛАМА:

Затем он отметил, что Польша стремится расширить военное сотрудничество с Украиной, в частности в оборонном секторе.

Предыстория:

15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

После этих встреч Путин усилил удары по украинским регионам, в частности по столице. Во время одного из массированных авиаударов по Украине дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши.

На фоне этого уже известно о решении, что польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".